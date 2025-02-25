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Владимир Сурдин: «Опять на Луну»

Онлайн

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Завершение:

800₽
Возраст 0+

Про событие

В конце 1950-х советские роботы впервые отправились к Луне, а в начале 1970-х, когда американские астронавты завершили экспедиции к Луне, закончилась героическая эпоха пилотируемой космонавтики. С тех пор люди не удалялись от земной поверхности более чем на несколько сотен километров. Но роботы регулярно летают к Луне, трудятся на её поверхности и даже возвращаются на Землю. А какова перспектива пилотируемых экспедиций в далекий космос? Вернутся ли люди на Луну? Для чего человечеству нужна Луна? Какие страны и зачем сегодня устремились к Луне? Ответив на эти вопросы, можно увидеть новые направления в технологиях и бизнесе. Лектор: Сурдин Владимир Георгиевич, астроном, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ), популяризатор науки, лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

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