В лекции раскрываются тонкости невербальной коммуникации, чтобы распознавать эмоции и намерения, скрытые за жестами, мимикой и позами. Особое внимание уделяется согласованию вербальных и невербальных сигналов: когда слова и язык тела соответствуют друг другу, сообщение становится убедительным и искренним; в противном случае, возникают сомнения и подозрения. Освоение этого навыка позволяет не только лучше понимать окружающих, но и эффективно доносить свои мысли, создавая прочный фундамент для личных и деловых отношений. О спикере: Николай Кочнев – эксперт по кинетическому анализу и невербальной коммуникации, редактор новостных порталов и книг, переводчик в сфере профессиональной коммуникации (СМИ и ИТ), инженер по технической документации (ИТ).