Свободный пленэр в Кузбасском Ботаническом саду. Будешь рисовать на свежем воздухе среди цветущих растений. Захвати свои материалы для рисования (акрил, масло, акварель, пастель, графика). Здесь нет столов и стульев — ведь это сад. Заранее продумай, как и на чём будешь рисовать, можно взять с собой складной стульчик, планшет для рисования, небольшой этюдник. Участие бесплатное.