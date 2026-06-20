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Пленэр в ботаническом саду

Кузбасский ботанический сад, Октябрьский проспект, 90

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Свободный пленэр в Кузбасском Ботаническом саду. Будешь рисовать на свежем воздухе среди цветущих растений. Захвати свои материалы для рисования (акрил, масло, акварель, пастель, графика). Здесь нет столов и стульев — ведь это сад. Заранее продумай, как и на чём будешь рисовать, можно взять с собой складной стульчик, планшет для рисования, небольшой этюдник. Участие бесплатное.

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