Возраст 16+
Игры
Про событие
Тебе снова 16, а на плеере играет t.A.T.u. и Gorillaz. Вспомни свою молодость, вместе с любимыми треками из 2000-ых. Взрывная вечеринка в стиле нулевых, где будет всё, как тогда: — хиты 2000-х — джинсы с заниженной талией, стильные куртки и рубашки — и, конечно же, музыкальное лото! Правила в музыкальном лото простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. Дресс-код: 00-е! Надевайте свои любимые луки, вдохновлённые этим периодом Более подробную информацию уточняй у организатора - https://t.me/bitva_kemerovo
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