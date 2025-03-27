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Мода и кино: 10-е годы

Онлайн

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Кино

Про событие

Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. На лекции обсудишь: «Великий Гэтсби», «Драйв», «Сплетница», «Теория большого взрыва», «Большой всплеск», «Отель «Гранд Будапешт», «Светская жизнь», «Джентельмены», «Однажды в Голливуде».

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