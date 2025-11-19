Возраст 18+
Про событие
Клуб для тех, кто хочет глубже узнавать себя и других и одновременно практиковать английский. Тема: Почему иногда хочется от всех уйти? Обсудишь: — Когда ты в последний раз чувствовал, что тебе нужно побыть одному? — Почему желание уединения вызывает у многих чувство вины? — Почему после общения иногда чувствуешь опустошение? — Что помогает тебе восстанавливаться после «слишком социальных» дней? — Как объяснить другим, что ты хочешь побыть одни, без обид? Встреча курируется, никаких неловких пауз и молчания. Рекомендуемый уровень — от уверенного B1 Необходимая лексика будет в раздаточном материале. Ведущий: лингвист и коуч Наталия Мироненко. Ссылка отправляется за 10 минут до начала урока. Занятие проходит по московскому времени в 19:30. Более подробную информацию можно уточнить у организатора в ТГ —https://t.me/nr_mironenko
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