Возраст 16+
Про событие
Представленный теоретический материал и выполнение практических заданий позволяет овладеть языком фотографии, необходимым для лучшего понимания уже существующих снимков или создания новых. Фотографии способны рассказывать истории наравне с текстами, созданными на естественном языке, быть инструментом как социального исследования, так и самопознания. В бесплатной версии открыта часть материалов.
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