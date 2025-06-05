Cтаи птиц формируют изящные фигуры в небе без знания хореографии, а муравьи и термиты строят сложные конструкции, не обучаясь архитектуре и инженерному делу. Как миллионы организмов — от бактерий до рыб — создают сложные, красивые, живые структуры, не имея проектов и планов? На лекции посмотришь на самоорганизацию как на искусство природы — увидишь завораживающие визуальные примеры, разберёшься в механизмах, лежащих за этими формами, и обсудишь, как биология и искусство могут говорить об одном и том же — языке формы, структуры и движения. Лектор: Софья Пантелеева — к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии сообществ Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), доцент Новосибирского государственного университета, активный популяризатор науки.