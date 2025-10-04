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  1. Кемерово
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Игра «Лила»

Онлайн

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Ты дома, с чашкой чая — а процесс идёт. Сила «Лилы» в любом уголке планеты. «Лила» – психологическая настольная игра самопознания и ассоциаций, которая позволяет заглянуть внутрь себя. Ведущий: Александр Филатов — человек, который сыграл в «Лилу» больше 400 раз и до сих пор не устал. Занятие проходит в 15:00 по МСК, продолжительность — 3 часа.

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