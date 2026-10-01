Открытый вебинар с разбором реальных кейсов от урбаниста Святослава Мурунова и выпускников Школы городских продюсеров.

В программе:

Что даёт Школа городских продюсеров на старте и через год после выпуска?

Как собрать команду и удержать её вокруг смысла?

Какие гипотезы не подтвердились и что пришлось переосмыслить?

Как считать экономику городского проекта и когда она начинает работать?

Спикеры:

Святослав Мурунов — ведущий урбанист и эксперт по развитию городских территорий.

Екатерина Рубанская — автор фестиваля «Всё по любви» (фонд «Синдром любви»).

Ирина Бусыгина — автор проекта «Промкреатор».

Марина Савельева — автор проекта «Флорариум».

Вебинар пройдёт 27 октября 15:00 (МСК).

Регистрация обязательна.