Кто-то из философов сказал, что ни одно общество, никогда не жило без Бога и не может жить без Бога. В 60-х годах прошлого столетия Филип Рифф, антрополог и культуролог, исследуя психоанализ с точки зрения этих наук, осторожно писал, что возможно психоанализ пришел на смену религии и называл наступающий век — веком терапии. Все знают, как относился к религии З. Фрейд. Его краткий вывод звучал так: «Религия — это детство человечества, из которого людям надо вырасти и стать зрелыми». Поэтому религия является уникальным обсессивным неврозом человечества и сейчас человечество находится в том возрасте, когда оно не нуждается ни в религии, ни в сказках. Великий философ начала 20 века Ханна Аренд после окончания Второй мировой войны написала, что Бог обществу необходим, а что думаешь ты? Приходи на дискуссию.