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  1. Кемерово
  2. События

Английский разговорный онлайн-клуб для девушек

Онлайн

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

SPEAKING BARchik — это сейф-спейс для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити! Тема февраля: self-love. Отношения с партнёром это прекрасно, но ты задумывалась о том, какие отношения у тебя с самой собой? На встрече поговорят о любви к себе и постараются понять, что же это на самом деле. Встреча подойдет тем, кто изучает английский на начальном уровне (A2). Подробности уточняй у организатора: https://t.me/olyafro

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