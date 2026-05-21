Повтор вебинара от «Городского университета 2.0» на тему того, как экологические факторы влияют на организацию городских событий и пространств.
Что будет на вебинаре:
- Влияние внешних и природных факторов на устойчивость и качество события.
- Готовый чек-лист проверки локации: тень, вода, ветер, сезонные изменения.
- Расчёт вместимости места и сохранение зелёной инфраструктуры после ивента.
- Разбор примеров: рельеф как амфитеатр, лес как акустический буфер, тень и ветер для комфортных зон йоги и отдыха.
- Почему сценарий встраивают в поведение среды, погодный план Б и расчёт устойчивости на 3 года.
Спикеры:
Ольга Максимова — эксперт по экосистемным услугам, автор системы «Зелёные КПЭ».
Надин Кулешова — сооснователь Центра капитализации наследия и основатель АНО «Город-Музей».
Участие бесплатное, обязательна регистрация
Повтор трансляции в 11:00 и 15:00 по мск