Как сегодня читать Трумена Капоте – в особенности его самую знаменитую повесть, «Завтрак у Тиффани»? Произведение сейчас разобрано на цитаты, существует экранизация — правда, принадлежащая скорее к радикальным перепрочтениям источника. Метафора «завтрака у Тиффани» родилась благодаря курьезному биографическому анекдоту, который Капоте поведал его приятель: в диалоге двух влюбленных один предложил в качестве подарка завтрак в самом дорогом месте – и услышал в ответ название не ресторана, а ювелирного магазина. Став заголовком повести, эта сквозная метафора сгустила в себе ряд смыслов, рассеянных между строк текста Капоте: тоска по несбывшейся, идеально-беззаботной жизни – и желание к этой жизни приобщиться и воплотить ее, ностальгия по угасшей дружбе – и наслаждение ее (дружбы) ценностью, фрустрация от невозможности соответствовать образу себя – и завороженность этим воображаемым образом, горечь отчуждения – в контексте близких личных отношений. Круглый стол пройдет в Зале-трансформере коворкинга 1-го гум. корпуса МГУ им. М.В. Ломоносова. К дискуссии также можно будет подключиться онлайн.