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Про событие
Что удивило бы физика, или химика, или биолога, попавшего в мир Гарри Поттера? И удивило бы вообще что-нибудь? Во время лекции разберёшься, какова внутренняя логика мира любимых книг Джоан Роулинг; что там разрешено, и что запрещено; есть ли у природы там свои нерушимые законы, или при желании может происходить что угодно? И, самое главное, — почему там происходит именно то, что происходит? Например, миопия, из-за которой Гарри носит очки — довольно понятная для каждого из нас штука, и механизм её хорошо известен. А вот с анатомией кентавров или гигантских пауков будет гораздо сложнее. На всё, конечно, можно развести руками и сказать «ну, это же магия». Но кому интересен мир, в котором будет происходить вообще всё, просто, «потомучтомагия»? Лектор: Георгий Рюриков — зоолог, выпускник биофака МГУ, преподаватель и популяризатор науки, автор и ведущий YouTube-канала «Biognosia». Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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