Ты узнаешь, как психологические факторы влияют на вес и отношение к еде и научишься использовать различные техники для достижения результата. Участники рассмотрят распространенные расстройства пищевого поведения (РПП): - анорексия, - булимия и переедание. Ты научишься отличать здоровые пищевые привычки от опасных. Получишь практические инструменты для изменения своего мышления и поведения, научишься слушать сигналы своего тела и формировать здоровые отношения с пищей. Вебинар идеально подходит тем, кто стремится к стройности, но борется с эмоциональным перееданием, негативным самовосприятием или другими проблемами, связанными с РПП. Вебинар пройдет с 19 до 21 по мск. Регистрация обязательна.