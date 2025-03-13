Возраст 18+
Про событие
В современном мире люди все чаще интересуются природой отношений и тем, как их формировать эффективно. На лекции Елизавета — социальный психолог, арт-терапевт и создатель проекта «Межличка» расскажет о нашумевшей теории привязанности. Участники изучат современные взгляды на типы привязанности и их влияние на сферу межличностного взаимодействия. На лекции узнаешь: - как зарождалась теория привязанности; - чем отличаются надежная, тревожная, избегающая и дезорганизованная привязанности друг от друга; - как формируется тип привязанности в детстве и какое влияние он оказывает на взрослую жизнь; - почему часто встречаются пары, где один партнер с тревожным, а другой с избегающим типом привязанности; - можно ли изменить свой тип привязанности. Подробнее о проекте «Межличка»: https://t.me/mezhlichka Запись обязательна.
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