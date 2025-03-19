ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Станислав Дробышевский: «Введение, мозговой череп»

Онлайн

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

Как менялся череп предков человека от первых приматоморфов до сегодняшних людей? Что на это влияло, почему мозговая коробка преобразовывалась? Существовала ли генеральная тенденция или царило эволюционное гуляй-поле? Какие были альтернативные решения? Как мозговая коробка достигла своего величия? Об этом – в лекции С.В. Дробышевского. Лектор: Дробышевский Станислав Владимирович, кандидат биологических наук, антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста