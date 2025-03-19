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Как менялся череп предков человека от первых приматоморфов до сегодняшних людей? Что на это влияло, почему мозговая коробка преобразовывалась? Существовала ли генеральная тенденция или царило эволюционное гуляй-поле? Какие были альтернативные решения? Как мозговая коробка достигла своего величия? Об этом – в лекции С.В. Дробышевского. Лектор: Дробышевский Станислав Владимирович, кандидат биологических наук, антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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