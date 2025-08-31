Встреча с психологом и группой единомышленников, которые разделят с тобой момент завершения лета осмысленно, в обсуждении замечательного кино «Идеальные дни». Часто ловишь себя на мыслях: «Когда начнётся настоящая жизнь?» Всё вроде бы по плану, но радости нет. День за днём в тревоге, спешке, в ожидании чего-то. Самое время остановиться. В последний день лета — выдохни, замедлись и услышь себя. Обсудишь: — Как начать чувствовать момент «здесь и сейчас» — Почему тревога мешает радоваться — и как с ней подружиться — Что делает нас счастливыми на самом деле (и почему это не всегда успех и деньги) — Как жить со вкусом и наслаждением, с помощью концепции гедонизма — Что мы получаем взамен если отпускаем контроль? Что тебя ждёт: — Комфортный формат, не нужно готовиться (или смотреть кино заранее) — Поддержка профессионального психолога — Настоящее глубокое и честное общение с людьми, похожими на тебя — Возможность быть собой — говорить, молчать, чувствовать — Атмосфера открытости и принятия (из любимого кресла, с камерой или без) Если ты чувствуешь, что пора что-то поменять — начни с этой встречи. Мест немного, чтобы каждый мог быть услышан. Событие пройдёт в 11:00 по МСК.