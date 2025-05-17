На созвоне обсудишь фильм про переезд, адаптацию и поиск себя, подростковый и взрослый опыт. У шестиклассницы Маргаретт мать — христианка, а отец — еврей, сама она пока не решила какую веру выбрать, да и вообще не понимает, есть Бог или нет? Девочке предстоит освоиться на новом месте, влиться в коллектив одноклассниц и столкнуться со всеми «прелестями» полового созревания. Будет весело, мило и невероятно трогательно. Как проходят встречи: Участники встречаются раз в месяц, смотрят фильм заранее, а потом на онлайн-созвоне знакомятся, обсуждают, делятся впечатлениями и поднятыми мыслями. Есть ведущая, которая направляет обсуждение, задает интересные вопросы и следит, чтобы у каждого участника было время высказаться. В конце встречи проходит небольшая творческая практика по мотивам тем поднятых в фильме. Ведущая клуба: арт-терапевт Наталья Глубокова. После регистрации ведущая свяжется с тобой в телеграме, чтобы познакомиться и подтвердить участие и будет на связи по организационным вопросам.