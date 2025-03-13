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Мадонны и матроны. Роль женщины в искусстве Ренессанса

Онлайн

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700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Обсудишь, какую роль играли женщины в эпоху Возрождения. Они были только музами для великих художников? Женами богатых заказчиков, желающих получить роскошный портрет супруги? Могли ли они сами внести вклад в развитие искусства 15-16 веков? Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.

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