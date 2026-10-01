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Кофе-хайк к озеро Глухое

Место сбора: «Вкусно и точка», ул. Вахитова, 1

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4400₽
Возраст 12+

Про событие

День среди соснового леса и чистого воздуха в национальном парке «Марий Чодра», лёгкий маршрут к зеркальному озеру Глухое. Программа: ● Дорога до точки старта Место сбора — возле «Вкусно и точка», в 8:00. Зарядишься кофе, познакомишься со всеми и выдвинешься на машинах гидов. Поездка в Республику Марий Эл к озеру Яльчик. Дорога займёт примерно 1–1,5 часа. ● Разминка По прибытии разомнёшься, возьмёшь трекинговые палки, сидушки и выйдешь на маршрут. ● Маршрут Отправишься по кольцевому маршруту протяжённостью 13 км по песчаным тропам хвойного заповедного леса. Насладишься соснами, чистым воздухом и тишиной. Сложных участков нет, поэтому маршрут подходит тем, кто хочет много ходить по лесу, но без экстремальных нагрузок. ● Пикник В середине маршрута остановишься на пикник на берегу озера Глухое, отдохнёшь, перекусишь и полюбуешься видом. Гиды предложат чай или кофе со сладостями и горячие бутерброды. ● Возвращение в Казань Дорога обратно. Обычно возвращение около 17:00–18:00. Время может немного отличаться в зависимости от дорожной ситуации. По пути будет техническая остановка на заправке. Одевайся по погоде и так, чтобы тебе было комфортно ехать в машине.

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