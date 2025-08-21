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Кино
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Парадоксально, что люди ищут ответы в книгах игнорируя кинематограф. Кино воспринимается как развлечение, хотя может восприниматься как практический инструмент развития мышления. Поэтому ты будешь не просто смотреть фильмы, а искать смыслы, находить инсайты и размышлять, как применять увиденное с пользой для себя. В фильмах намного больше правды, чем ты думаешь. По четвергам с 20.00-21.30 (по Мск) делись эмоциями и проводи время в своё удовольствие: — Не нужно никуда ехать, наливай чай и подключайся онлайн. — В Telegram-канале https://t.me/wecandy1 участники выбирают фильм, минимум за неделю до следующей встречи, поэтому ты успеешь его посмотреть. — Здесь получается совмещать приятное с полезным.
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