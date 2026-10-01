Ташказан в переводе с татарского означает «каменный котёл». В древнем овраге беспорядочно лежат большие валуны. Природный феномен, который учёные до конца не изучили. У Лебедино открывается высокий берег с резными оврагами и бескрайним видом на реку. Если повезёт, увидишь табун лошадей на вольном выпасе. Но точно ощутишь тишину и то редкое чувство, когда большая цивилизация будто осталась где-то очень далеко. Около 500 км красивых дорог, комфортные остановки и разговоры в пути. Это не просто способ добраться до места, это дорожное приключение, где каждый отрезок пути что-то даёт. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщат за день до поездки.