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Каменный котел: валуны Ташказан, Лебедино и Бураково

«Вкусно и точка», ул. Салимжанова, 27

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+

Про событие

Ташказан в переводе с татарского означает «каменный котёл». В древнем овраге беспорядочно лежат большие валуны. Природный феномен, который учёные до конца не изучили. У Лебедино открывается высокий берег с резными оврагами и бескрайним видом на реку. Если повезёт, увидишь табун лошадей на вольном выпасе. Но точно ощутишь тишину и то редкое чувство, когда большая цивилизация будто осталась где-то очень далеко. Около 500 км красивых дорог, комфортные остановки и разговоры в пути. Это не просто способ добраться до места, это дорожное приключение, где каждый отрезок пути что-то даёт. *Время сбора меняется по сезону — точное время сообщат за день до поездки.

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