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История фотографии

Онлайн

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Курс о развитии фотографии как самостоятельного медиума, а также ключевых школах, выдающихся авторах и значимых произведениях. Емкий и структурированный онлайн-курс, посвященный истории возникновения и развитию фотографических технологий, разнообразию жанров современной фотографии, ее взаимодействию с искусством и связи с культурным контекстом XIX–XXI вв. Изучив материалы курса, ты разовьешь визуальную насмотренность благодаря обилию качественных иллюстраций. Четкая и организованная подача материала поможет выделять ключевые периоды в истории фотографии, узнавать знаковые произведения и называть выдающихся мастеров разных направлений. В программе 10 видеолекций. Свободное расписание.

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