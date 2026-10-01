Открытая онлайн-встреча от Городского университета 2.0 с разбором трендов и кейсов 2026.
В программе:
- Масштаб и концепт: продюсирование высокотехнологичных культурных проектов
- Вирусный контент, инфлюенс-маркетинг, новые медиа и другие тренды 2026
- «Карта друзей» фестиваля «Пелена» как стратегия взаимной выгоды
- Привлечение зрителей событий в креативной сфере через крупные цифровые сервисы
Спикеры:
Карина Колесникова — совладелица, соосновательница и идеолог digital-сервиса для знакомств и встреч «Кавёр».
Александра Мамулат — основательница коммуникационного агентства RTB Agency.Директор по маркетингу фестиваля медиаискусства «Пелена».
Участие бесплатное, обязательна регистрация.
Вебинар пройдет 13 октября 15:00 (МСК)