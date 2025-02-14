Встреча о главных экранизациях романа Брэма Стокера. Обсудишь: — роман Брэма Стокера «Дракула» и откуда вообще взялась вампирская тематика. — две культовых экранизации «Носферату» — Мурнау 1922 года и Херцога 1979 года, а так же как сильно они повлияли на вариацию Эггерса. — фильм «Тень вампира», который мало кто знает, хотя это скрытая жемчужина. — первую полноправную экранизацию «Дракулы» 1931 года и пародии на неё. — «Дракулу» 1992 года Копполы с великими костюмами Эйко Исиоки. — и, конечно, свежую экранизацию Эггерса и костюмы в его постановке .