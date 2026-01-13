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Про событие
«Антитревога» — бесплатный онлайн-сервис для снижения тревоги и стресса. Профессиональные психологи и специалисты в области работы со стрессовыми ситуациями ежедневно проводят практические онлайн-занятия на основе эффективных психологических техник снижения стресса и работы с тревогой и депрессивными состояниями. Для кого? 1) Для тех, у кого повышенный уровень тревоги и состояние стресса. Нестабильное эмоциональное состояние и потребность в психологической поддержке. 2) Для тех, у кого панические атаки и нестабильное эмоциональное состояние. Помогут справиться и снизить страх. 3) Для тех, кто испытывает тревогу за близких родных и знакомых. Хочешь им помочь, но не знаешь как? Тебя поддержат. Что будет на практиках? -онлайн практики с преподавателями осознанности и медитации -телесные практики: онлайн-йога для работы с телом, успокоения ума и снижения симптомов тревоги -эмбодимент центрирование: стабилизирующие и успокаивающие практики работы с телом и сознанием Как получить доступ к бесплатным практикам? 1) Оставь заявку на сайте, жми «регистрация». 2) Тебе на почту приходит подробная инструкция, как пользоваться сервисом и как попасть на практические онлайн-занятия. 3) Каждый день в 09:00 утра и вечером в 21:00 ты бесплатно подключаешься к сервису и участвуешь в программе групповой терапии на основе практик осознанности по снижению тревоги. Время подключения может меняться, точное расписание нужно смотреть в ТГ чате организатора. Время практик — московское. На фото один из преподавателей медитации — Марина Белоклокова.
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Комментарии
Гриша3 марта 2025, 17:19
Aleks, Привет! Подскажи, на каком этапе возникла проблема? После нажатия кнопки "пройти регистрацию" тебя должно было перенаправить на сайт, где также есть кнопка "регистрация" (её видно сразу). После регистрации на сайте на почту приходит инструкция о том, как попасть на занятия.
А комменты будут?🤓
И что, и как тут дальше, ё-мое