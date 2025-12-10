Будут много говорить: обсудят, как каждый относится к праздникам, вспомнят тёплые моменты и достижения 2025 года и поделятся планами на 2026. Встречу проведёт Оля — преподаватель английского и просто очень хороший, душевный человек. Подходит для уровней от B1, и совершенно нормально, если ты говоришь с ошибками — здесь, чтобы практиковать и чувствовать себя комфортно. Запись в ТГ Указать, что из приложения Кавёр.