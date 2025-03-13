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Андреасян Тарковский: почему они ближе, чем кажется

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Андрей Тарковский и Сарик Андреасян как будто бы абсолютно противоположные фигуры. Первый — гениальный творец, признанный на родине и за рубежом, чей статус «ангела кинематографа» незыблем и будоражит все новые поколения зрителей и режиссеров. Второй — отечественный Эд Вуд и постоянный герой обзоров BadComedian. Тарковский за всю тридцатилетнюю карьеру снял семь с половиной фильмов, Андреасян каждый год снимает и продюсирует по десять. Один постоянно ездил на фестивали, второй презрительно отзывается об авторском кино и конкретно Тарковском. В этой лекции редактор видеоэссе Кинопоиска и ведущий подкаста «Крупным планом» Даулет Жанайдаров расскажет, почему на самом деле Тарковский и Андреасян не так уж непохожи. В чем особенности стиля Тарковского? Можно ли назвать Сарика Андреасяна автором? И когда начался конфликт между фестивальным и массовым кино?

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