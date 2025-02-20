Возраст 16+
Про событие
Алексей Соловьёв расскажет о том, как саморазвитие стало социальной нормой, и каким образом нарратив селф-хелп литературы и различные «психологические тренды» влияли на формирование внутренней жизни современного человека. Каким образом психологический словарь с одной стороны, и экономические реалии «рыночного общества» с другой, задают траектории того, как люди отвечают на вопросы о смысле жизни, ставят цели и выбирают стили жизни в эпоху «текучей современности». Лектор: Алексей Соловьёв — кандидат философских наук и автор книги «Эпоха выгорающих супергероев». Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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