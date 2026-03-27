Женское терапевтическое пространство вместе с психологом в котором ты сможешь: — получить психологическую групповую поддержку и ресурсы для того чтобы восстановиться и укрепить свою самооценку; — для кого эта группа: для девушек и женщин, которые были в деструктивных отношениях (семья, любовь, работа) и чувствуют что выгорели; — группа будет проходить в уютном пространстве, будешь рисовать, лепить, фотографировать, разговаривать, пить чаёк, где ты получишь поддержку и удовольствие. Группу ведёт Зеленская Мария Психолог, гештальт-терапевт Как попасть: пиши слово «ГРУППА» организатору в ТГ