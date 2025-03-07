Лекция посвящена творческим свершениям женщин в живописи и музыке. Наталия Успенская-Максимова и Александра Веткина расскажут о том, как в эпохи, когда мир был шовинистическим, женщинам удавалось реализовать себя в творчестве и добиться успеха и признания. Лекция-размышление о том, как женщины в прежние эпохи добивались признания в искусстве, как сложились их судьбы и внесло ли их творчество действительно значительный вклад в искусство. Может ли женщина быть гениальной? Приходи разбираться в этом вопросе вместе с Александрой Веткиной и Наталией Успенской-Максимовой.