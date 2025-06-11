Это фраза из аниме Sonny Boy. Оно об утопическом мире, похожем на наш, но в котором возможны любые комбинации объектов и физических законов. Перед персонажами встаёт выбор: остаться в нем или вернутся в свою реальность», — рассказывает о выставке художница объединения SPDPLF Дарья Каракулова. Тотальная инсталляция превращает выставочный зал в офисную комнату отдыха вымышленной корпорации, производящей товары массового потребления и революционные ванадиевые аккумуляторы. Художники размышляют о батареях нового поколения, которые обещают вечную энергию для автоматизированных станций и ИИ-систем, способных полностью заменить человеческий труд. Отдельный фокус проекта — исследование, как искусство функционирует в корпоративном пространстве. SPDPLF — объединение мультидисциплинарных художников, кураторов и философов из Самары (Илья Борзунов, Дарья Каракулова, Анастасия Тихомирова). Авторы исследуют случайные сборки и гибридизации, связанные с появлением нейросетей, обращаются к артефактам цифровых миров, конструируют апокалиптические миры будущего. Время работы галереи: с 12.00 до 21.00 (касса работает до 20:00)