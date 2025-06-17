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Загадки сладки

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

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Выставки

Про событие

Выставка Музея этикетки типографии «Астра» На выставке будет представлена коллекция конфетных и шоколадных оберток конца XIX — начала XX столетия из собрания Музея этикетки. На упаковках запечатлены полюбившиеся народу загадки и житейская мудрость в сериях «Русские пословицы в лицах», любимые и ныне, или забытые песни в серии «Русские песни в лицах», россыпь озорных частушек. Конфетные обертки XIX — XX веков стали бесценным свидетельством популярности, распространения тех или иных песен, пословиц — ведь только самые любимые песни, самые интересные загадки попадали в коммерческую рекламу. Вход свободный. Понедельник-пятница: 10:00-19:00 Суббота: 10:00-18:00 Последняя пятница месяца — санитарный день

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