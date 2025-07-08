Название выставки — «Воображаемое время» — парадоксально: время как физическая величина и одновременно как субъективное переживание. Художники и кураторы выставки предлагают зрителю поразмышлять о том, как люди воспринимают время и какие образы рождаются на стыке науки, мифа и личного опыта. Выставка начинается с работ Сергея Зубова, который через фотографию вступает в диалог с классическим искусством. Его кадры, наполненные аллюзиями на живопись Ренессанса и XX века, превращают современные сюжеты в мифологические, вписывая их в контекст европейской художественной традиции. Проект «МООЕ» — совместная работа фотографа Наташи Подуновой, художницы Анастасии Ростовой и саунд-арт-автора Татьяны Зобниной — соединяет два временных пласта: современный Екатеринбург и эпоху, когда Урал был дном мирового океана. Используя научные данные, авторы воссоздают организмы, населявшие Землю миллионы лет назад, и предлагают зрителю взглянуть на сегодняшний день из далёкого будущего. Илья Иванкин обращается к фольклорным мотивам и поэзии, затрагивая темы рождения, смерти и любви. Его серия «Баю-баюшки-баю» отсылает к колыбельной как «к грани жизни и небытия», а для проекта «Люблю» отправной точкой послужили стихи и трагическая судьба Владимира Маяковского. Кирилл Леднёв в съёмках подводных музеев в серии фотографий «В мире безмолвия» размышляет о бренности материального мира. Вода, разрушающая экспонаты, становится метафорой неумолимого времени, напоминая о мифологических образах реки Леты. Финальный аккорд выставки — серия «Звёздная пыль» Елены Акуловой — заставляет задуматься о масштабах времени Вселенной и месте человека в бесконечности космоса. Билеты: 400 руб. — взрослый билет 300 руб. — льготный билет (студенты, школьники, пенсионеры) 600 руб. - экскурсия