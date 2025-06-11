Проект посвящен творчеству художников неофициального искусства, чьи работы рождались вне институциональных рамок и художественных систем, находя форму в уникальных визуальных языках, способных выразить личное, социальное, политическое и метафизическое. Выставка охватывает широкий спектр художественных практик: от живописи до инсталляций, акцентируя внимание на внутренних поисках и экспериментах авторов. Их произведения не поддавались привычной классификации в искусстве, так как авторы строили собственные траектории — вне системы координат. На выставке представлены работы из собрания под управлением Фонда Синара. Среди художников — Эрик Булатов, Олег Васильев, Юрий Злотников, Игорь Шелковский, Иван Чуйков, Михаил Рогинский, Оскар Рабин. Отдельный выставочный зал занимает творчество участников группы «Движение» — содружества инженеров, архитекторов и художников, увлеченных кинетическим искусством. Среди них произведения Риммы Раневской-Сапгир, Вячеслава Колейчука, Александра Григорьева и Франциско Инфанте, исследующих движение как физическое, визуальное и концептуальное явление. Работы, представленные на выставке напоминают о трансформирующей силе искусства и его роли в формировании образа будущего.