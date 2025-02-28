Владислав Житенев: «Древнейшие образцы искусства»
Онлайн
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700₽
Возраст 0+
Про событие
Начнёшь обсуждать древнейшие образцы искусства у человека современного типа в Африке и Евразии. Рассмотришь погребения неандертальцев и сапиенсов в среднем палеолите на Ближнем Востоке. Есть ли надежда обнаружить следы более ранних погребальных практик? Отдельный акцент будет на «культе животных» и зоолатрии у неандертальцев. Начнешь говорить о наиболее ранних украшениях, орнаментированных изделиях, статуэтках, изображениях в пещерах и музыкальные инструменты в Евразии – от Испании и Франции до Индонезии. Лектор: Житенев Владислав Сергеевич - доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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