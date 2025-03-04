Владимир Сурдин: «Нам нужны космонавты-спелеологи»
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Про событие
Наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах. Именно в пещерах живой организм защищен от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. Лектор: Сурдин Владимир Георгиевич - астроном, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ), популяризатор науки, лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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