Там где треш встречается с ужасом, а низкобюджетная съемка — с безграничной человеческой фантазией, рождается удивительный мир интернет-фольклора. В честь главного октябрьского праздника посмотришь самые жуткие работы. Вечер просмотра крипипаст из интернета с киноклубом «Кино-логи». Запись через бота в тг.