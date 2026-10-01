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Вечер просмотра крипипаст из интернета
Истории, улица Пушкина, 4
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Там где треш встречается с ужасом, а низкобюджетная съемка — с безграничной человеческой фантазией, рождается удивительный мир интернет-фольклора. В честь главного октябрьского праздника посмотришь самые жуткие работы. Вечер просмотра крипипаст из интернета с киноклубом «Кино-логи». Запись через бота в тг.
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