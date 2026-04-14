Онлайн-лекция для «Города Талантов» об уличном искусстве

Лекцию прочитает искусствовед, куратор и исследователь уличного искусства Анастасия Пронина.

Что такое уличное искусство? В чем отличие стрит-арта, паблик-арта и граффити? В чем особенности российского уличного искусства? Какие региональные особенности прослеживаются в российском стрит-арте?

Это будет разговор об основных художниках уличной сцены: Паша 183, Александр Жунев, Тима Радя, арт-группа «Фрукты» и других.

Анастасия расскажет:

— как произошла институализация российского уличного искусства, как художники новой уличной волны оказались в галереях и музеях и стали частью коммерческой системы российского совриска.

— о связи стрит-арта и паблик-арта, что такое «муральная усталость» российских городов и какое отношение к ней имеет граффити-комьюнити.

Лекция будет интересна широкой аудитории и не требует профессиональной подготовки.