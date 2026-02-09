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Укоренение

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж, пространство Теплица

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

«Я понимаю: мы питаем прошлое так же, как прошлое питает нас» Проект рассказывает о связи с родной землёй. Выставка выросла из личного открытия: в процессе создания родового древа художница Наталья ЛобаНова узнала о принадлежности своей семьи к малым народам Урала — вогулам (манси). Знакомство с историей предков продолжилось изучением места, где они жили, мифов и орнаментов народа. Опираясь на историю собственной семьи, художница создаёт личную мифологию, в которой природа, дом и люди становятся равноправными живыми персонажами. Наталья ЛобаНова — уральская художница, которая в своем творчестве обращается к пространству памяти и принадлежности. Координатор выставки — Алек Девятаев. Вход свободный, часы работы: каждый день 11:00-21:00.

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