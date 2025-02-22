Как менялись образы маскулинности и женственности в искусстве? Почему одни визуальные коды сохраняются веками, а другие исчезают? Занятие поможет разобраться, как гендер представлен в классическом и современном искусстве. На практической части участники создадут собственные визуальные интерпретации, исследуя, как можно переосмыслить традиционные гендерные образы через позу, цвет, композицию, материал и медиа. Тебе могут понадобиться материалы: – бумага, карандаши, маркеры для скетчей, – фотокамера/смартфон для фиксации созданных образов, – журналы, цветная бумага, клей, ножницы для коллажей, – любимые художественные инструменты — краски, графика, текстиль и т. д.