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Вторая часть саги, с переводом и горячим шоколадом. Вход свободный, но помни, что пространство существует на донаты. донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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