Давай вместе смотреть Nobody Wants This. История рассказывает о нестандартном раввине (Адам Броуди) и женщине-агностике(Кристен Белл), которая ведёт откровенный подкаст о сексе. Их встреча приводит к серии забавных, неловких и трогательных ситуаций, исследуя темы религии, современной морали и любви в эпоху цифровых технологий. Формат: 2-3 серии в неделю (25-30 мин) — смотришь в удобное время; организатор предоставляет доступ к сериям в оригинале с субтитрами. Раз в неделю встречаешься на 80-90 мин или в Google Meet (6 человек максимум). 4000 руб. = 4 встречи . Организатор: Готовит план каждого урока. Выбирает полезные фразы и задаёт наводящие вопросы. Создаёт списки крутых разговорных выражений для практики. Что делаешь ты: Смотришь сериал и по желанию отмечаешь для себя понравившиеся фразы или сцены. Присоединяйся, чтобы увереннее общаться на английском и просто приятно провести время. Об организаторе: дипломированная преподавательница по английскому языку с опытом работы более 10 лет, а также основательница английского разговорного клуба для девушек SPEAKING BARchik. Задать вопросы и забронировать место в тг.