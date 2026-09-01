Возраст 16+
Про событие
Событие для тех, у кого есть сильный интерес к психологии, но вместе с ним — сомнения и тревоги. Подходит ли тебе эта профессия? Готов ли ты начинать заново? Как развиваться в новой сфере, когда вокруг и так много неопределенности? За 6 часов можно будет посмотреть на профессию с разных сторон и понять, насколько она подходит именно тебе сейчас. Если ты думаешь о смене профессионального вектора, на дне открытых дверей ты сможешь: — увидеть живую демосессию и понять, как психолог работает с клиентом и какие навыки использует на консультации; — разобрать путь в профессию — от обучения и практики до супервизий, первых клиентов и развития собственной практики; — узнать, что происходит на рынке психологической помощи: насколько востребованы специалисты, с какими запросами приходят клиенты и почему некоторые завершают терапию уже после первых сессий; — услышать историю Ольги Кравцовой — о том, как и зачем менять профессию, если уже есть успешная карьере; — пройти практики и мастер-классы о том, как найти опору и снова разрешить себе мечтать. Спикеры дня — практикующие психологи и коучи, преподаватели, выпускники и друзья Психодемии. Будет также офлайн встреча в Москве по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18, но количество мест сильно ограничено. Регистрация обязательна. Больше информации о спикерах и расписание: https://psychodemia.ru/dod-schastye-ne-za-gorami
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