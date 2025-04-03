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Речь без слов: как читать и писать на языке невербалики

Онлайн

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В лекции раскрываются тонкости невербальной коммуникации, чтобы распознавать эмоции и намерения, скрытые за жестами, мимикой и позами. Особое внимание уделяется согласованию вербальных и невербальных сигналов: когда слова и язык тела соответствуют друг другу, сообщение становится убедительным и искренним; в противном случае, возникают сомнения и подозрения. Освоение этого навыка позволяет не только лучше понимать окружающих, но и эффективно доносить свои мысли, создавая прочный фундамент для личных и деловых отношений. О спикере: Николай Кочнев – эксперт по кинетическому анализу и невербальной коммуникации, редактор новостных порталов и книг, переводчик в сфере профессиональной коммуникации (СМИ и ИТ), инженер по технической документации (ИТ).

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