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  1. Екатеринбург
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Психологическая онлайн-группа «Мне одиноко»

Онлайн

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Психологическая-онлайн группа для тех, кто хочет исследовать тему одиночества. Тебе подойдёт, если: - непросто испытывать одиночество, - есть запрос на нехватку друзей или отношений, - ощущаешь субъективное одиночество, несмотря на наличие людей рядом. На группе участники будут разбираться, с чем может быть связано чувство одиночества, узнавать, каким оно бывает, и выполнять упражнения, которые помогут обнаружить его причины. Для участия в группе необходимо пройти интервью (бесплатно, ~15 минут), на котором ты познакомишься с ведущей, определишь цели и сможешь задать вопросы. Встреча пройдет с 13 до 15 по мск. Ведущая: Виктория Моисеева, экзистенциальный психолог.

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