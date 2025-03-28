Постимпрессионизм и Примитивизм: эмоция превыше реальности
Онлайн
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Завершение:
700₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Что делать, если просто передавать окружающий мир уже недостаточно? Если хаос внутренних переживаний отчаянно рвется наружу? Конечно же, творить! Так думали художники-постимпрессионисты — и не зря. Они не стремились к точности, а искали способ выразить глубину эмоций. Писали завихрениями цвета, срывали маски с богемного мира и отправлялись на другой конец света. А кто-то вообще возвращался к истокам, обращаясь к народным и наивным формам — как Анри Руссо. На лекции ты узнаешь: почему наивное искусство — не просто «детская мазня»; стоит ли ехать за тридевять земель за вдохновением или можно нарисовать джунгли, не покидая центрального округа Парижа; и как выжить художнику, если его картины никто не хочет покупать. Лектор: Дарья Босомыкина — искусствовед, лектор, гид. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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