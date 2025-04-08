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Поговорим о погоде?

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Даши Скотины. Данный проект — дружелюбное знакомство с персонажами работ художницы в формате small talk’а, который подразумевает непринужденную, короткую беседу на общие темы и не затрагивает острые вопросы. Пространство выставки Даши — это безопасное и приятное место без проблем и споров. В экспозиции будут представлены живописные и текстильные работы, видео-арт и музыка от Даши Скотины. Важным акцентом выставки станет запись легких разговоров о погоде, хобби и любимой еде с существами из произведений на выставке. Также в рамках проекта «Поговорим о погоде?» зрители познакомятся с подкастом художников Даши Скотины и Максима Поликарика, где они вдвоем беседуют обо всем на свете в необычных местах. Время работы галереи: с 12.00 до 21.00 (касса работает до 20:00)

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